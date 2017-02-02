Балакенский район выбран «Молодежной столицей» Азербайджана в 2017 году.

Министерство молодежи и спорта начиная с 2012 года ежегодно объявляет один из районов или городов страны «Молодежной столицей» Азербайджана.

«Молодежная столица» выбирается путем интернет-голосования. Для определения «Молодежной столицы» нынешнего года конкурс был начат 25-го и завершился 31 января. В результате длившегося неделю голосования Балакенский район занял лидирующую позицию среди 24 районов и городов, набрав 37,4 процента голосов, и был удостоен звания «Молодежная столица 2017».

Как и в предыдущие годы, голосование проводилось на сайте www.genclerpaytaxti.az.

В целом за все время сайт посетили 3 131 779 человек. Из них 57 703 — в этом году. Этот проект, осуществляемый в целях развития и расширения деятельности молодежи в регионах Азербайджана, за пять лет смог собрать вокруг себя значительное количество участников. За этот период звания «Молодежной столицы» удостаивались город Гянджа (2012), Билясуварский района (2013), город Губа (2014), Исмаиллинский район (2015) и Шамкирский район (2016).

«Молодежная столица» выбирается на год. В этот период выбранный город (район) обеспечивает активное участие молодежи в общественной, политической, социальной, экономической и культурной жизни страны, поддерживает повышение ее интеллектуального и творческого потенциала, реализацию новых идей и проектов.