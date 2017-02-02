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Актёр, ведущий шоу «Ученик знаменитости» Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу поменяться должностями. Об этом сообщает «Россия сегодня» со ссылкой на The Hill.

Во время Национального молитвенного завтрака Трамп в очередной раз заявил об «огромном успехе» шоу, которое ведёт экс-губернатор Калифорнии.

«Они наняли большую кинозвезду, чтобы занять моё место, и мы знаем, что из этого вышло», — отметил Трамп.

В свою очередь Шварценеггер предложил Трампу вернуться к роли ведущего, а ему отдать должность президента США.

«Дональд, у меня есть отличная идея. Почему бы нам не поменяться ролями? Вернись к работе на телевидение, ведь ты такой специалист по рейтингам, а я займусь твоей работой», — заявил актёр в Twitter.