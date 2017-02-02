29-летний автомобиль пробежал всего 3 тысячи километров. Как сообщают «Колёса.Kz», владелец из Алматы планирует выручить за небронированный ЗИЛ 83220000 тенге — это 15,5 миллиона рублей или $257 тысяч. Для сравнения, в Казахстане за такую сумму можно купить пару не сильно подержанных Rolls-Royce Phantom.

Машина в оригинале, не после реставрации. Машина Раисы Максимовны Горбачёвой. Вся документация имеется. По всей видимости, продавец рассчитывает найти ценителя советских раритетов, который прежде всего оценит историю данного экземпляра — классического карбюраторного лимузина, оснащённого 315-сильной «восьмёркой» объёмом 7,7 литра и 3-диапазонным автоматом. Как отмечает бывший водитель-испытатель легковых автомобилей марки ЗИЛ Даниил Минаев, подобные машины непригодны для частников — например, карбюраторный мотор не запускается уже при 0ºС, а регулярное техническое обслуживание требует особых навыков и оборудования.