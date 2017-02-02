Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула необходимость обеспечения принципа разделения власти в изменениях Конституции в Турции, сообщает Hurriyyet.

А.Меркель заявила это на совместной с президентом Турции Реджеб Тайип Эрдоганом пресс-конференции. Она сообщила, что в новой системе управления должны сохраниться демократические принципы, охраняемые турецким народом. А.Меркель предложила пригласить наблюдательную миссию ОБСЕ на референдум по внесению изменений Конституции в Турции.

Употребление Меркель термина «исламский терроризм» на пресс-конференции, стало причиной для протеста Р.Т.Эрдогана.

«Использование подобного выражения недопустимо и неверно. Нельзя связывать ислам с терроризмом. Ислам — значит мир, и он не может иметь ничего общего с терроризмом. Подобное выражение серьезно ранит чувства мусульман. Я как президент мусульманин не могу принять этого», — сказал Эрдоган.

А.Меркель подчеркнула, что между выражениями «исламист» и «исламский» есть разница.

«Свобода вероисповедования для меня очень важна и я принимаю ее как часть демократии. Мы делаем все возможное, для свободного исповедования ислама мусульманами в Германии. Между словами «исламист» и «исламский» есть разница», — отметила она.

