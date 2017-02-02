Президент США Дональд Трамп намекнул, что планирует баллотироваться на второй срок, передает Газета.ру со ссылкой на CNN.

«Я надеюсь побывать здесь с вами еще семь раз», — сказал Трамп на ежегодном национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне.