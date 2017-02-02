Президент США Дональд Трамп намекнул, что планирует баллотироваться на второй срок, передает Газета.ру со ссылкой на CNN.
«Я надеюсь побывать здесь с вами еще семь раз», — сказал Трамп на ежегодном национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп намекнул, что планирует баллотироваться на второй срок, передает Газета.ру со ссылкой на CNN.
«Я надеюсь побывать здесь с вами еще семь раз», — сказал Трамп на ежегодном национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне.
Дата: 2017/02/02 22:30
Раздел: Мир
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