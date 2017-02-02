По данным In Touch, Питт выразил готовность финансово поддержать детей, но предпочел бы отправлять деньги напрямую в траст, а не отдавать бывшей супруге на текущие расходы.

«Энджи хочет, чтобы бракоразводный процесс завершился в течение последующих 90 дней, включая вопросы опеки и недвижимости. Но учитывая все ее требования, это маловероятно. Ее финансовые запросы нелепы», — поделился информатор.

Издание напоминает, что состояние 53-летнего Питта оценивается в 240 миллионов долларов, а 41-летней Джоли — в 160 миллионов. Актриса настаивает на единоличной опеке над детьми, Питт — на совместной.

Пара, которая начала отношения в 2005 году и поженилась в 2014-м, объявила о грядущем разводе в сентябре 2016 года. Инициатором расставания стала Джоли.