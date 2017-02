Официальный представитель пресс-центра военной операции силовиков в Донбассе Леонид Матюхин заявил, что в Авдеевке Донецкой области нет танков ВС.

В городе Авдеевка Донецкой области появились танки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Бронетехнику запечатлел на видео корреспондент BBC Том Барридж.

«Мы встретили украинские войска и танки в Авдеевке», — написал Барридж в своём Twitter.

На прикреплённом к твиту видео можно заметить несколько танков, а также машины миссии ОБСЕ.

We met Ukrainian troops and tanks in #Avdiivka who seemed ready for action — and we could hear that there is no ceasefire here #Ukraine pic.twitter.com/9HGDrNAkWJ

— Tom Burridge (@TomBurridgebbc) 1 февраля 2017 г.