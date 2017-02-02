Известный нескольким поколениям шоумен и продюсер Бари Алибасов, основатель популярной группы «На-На», в свои 69 лет продолжает радовать поклонников новыми хитами, эпатировать подробностями личной жизни и не собирается уходить на покой. «Есть еще порох в пороховницах!» — шутит шоумен. В интервью «Москва-Баку» Бари Керимович признался в своей самой большой страсти к солнечному Баку.

Он заявил: «Я вообще люблю всех своих жен, поддерживаю с ними связь, да и они меня обожают. Моя бы воля – собрал бы всех вместе, детей тоже, и уехал бы жить в Баку. Это единственный город, где бы мне хотелось поселиться с семьей».

По его словам, сильные чувства к Баку у него вызвал кумир Полад Бюльбюль оглы.

«Я самозабвенно любил его творчество, пытался подражать голосу, да только куда мне…Кто бы мог подумать, что судьба даст шанс встретиться с ним лично. Как сейчас помню – это были семидесятые годы. Я тогда состоял в музыкальной группе «Интеграл», а Полад и Юлий Гусман снимали фильм «Не бойся, я с тобой». Вот к этому фильму наша группа писала музыку. И именно тогда, я окончательно и бесповоротно полюбил Азербайджан. И позже, уже основав «На-На», мы каждый год срывались на гастроли в Баку. Золотое время…

Тогда, в девяностые, президентом был Гейдар Алиев, без ложной скромности скажу — это удивительнейший человек из всех, кого мне приходилось встречать в жизни. Я поразился до глубины души тем, как он отнесся к нашей группе. Алиев общался с нами не как президент, не как чиновник высочайшего ранга, а как поклонник нашего творчества. Представьте себе: отсидел весь концерт от начала до конца, а потом терпеливо ждал у гримерки пока ребята переоденутся. И только тогда он зашел и с каждым поговорил отдельно, словно не глава государства, а обыкновенный человек. В тот момент я понял, на кого хотел бы равняться», — сказал Алибасов.

На вопрос, изменился ли Баку спустя 7 лет после последней поездки Алибасова в столицу Азербайджана, он ответил:

«Признаюсь, я до сих пор нахожусь под впечатлением от поездки. И сам город, и встреча с нынешним президентом Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан, меня словно вернули в мою молодость. Нас приняли так же тепло и по-семейному, как когда-то принимал Гейдар Алиев. Не могу не открыть тайну – Мехрибан Алиева меня так покорила, что я не устаю всем рассказывать, какая она необыкновенная женщина! Сочетание ума и красоты. А какая у нее речь! Как складно и грамотно она говорит на русском языке. У нас в России едва ли встретишь чиновника со столь идеальной речью.

А город Баку, конечно, изменился. Он стал еще красивее, современнее, появились новые, футуристические высотки. Я очень переживал, что и дух города изменится, но нет! Самое главное осталось прежним – невероятная архитектура и люди: открытые, душевные, доброжелательные. В Москве мне очень не хватает этого ощущения мира и спокойствия. Поэтому меня всегда тянет в Азербайджан. Возможно, однажды я действительно соберу рядом всех близких людей и поселюсь в Баку, городе, который лечит душу и сердце.»