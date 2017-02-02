Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 3 февраля 2017 года установлен на уровне 1,9111 маната, сообщили в ЦБА.
Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 3 февраля 2017 года установлен на уровне 1,9111 маната, сообщили в ЦБА.
Дата: 2017/02/02 17:24
Раздел: Азербайджан, Экономика
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