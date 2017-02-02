Азербайджанская грузовая авиакомпания «Silk Way West Airlines» в очередной раз успешно прошла процедуру аудиторской проверки международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на соответствие стандарту IOSA (IATA Operational Safety Audit) и продлила соответствующий сертификат еще на два года.

С учетом того, что требования данного стандарта ужесточаются с каждым годом, проведенный аудит еще раз подтвердил авиакомпанию Silk Way West Airlines как надежного грузового перевозчика, соответствующего самым строгим международным требованиям безопасности в гражданской авиации.

IOSA (программа IATA «Проверка Эксплуатационной Безопасности») — это несколько сотен обязательных стандартов и рекомендуемых процедур, структурированных по нескольким разделам, соответствие которым должна подтвердить авиакомпания во время прохождения аудита. Анализ безопасности включает в себя не только оценку производственной деятельности авиакомпании, но и ее организационной структуры. Предусмотрена система минимизации рисков от влияния человеческого фактора и система обратной связи, позволяющая своевременно обеспечить проведение корректирующих действий. Действия каждого сотрудника авиакомпании прописаны до мельчайших подробностей, что позволяет говорить о технологии обеспечения безопасности полетов.

Отметим, что ранее соответствующий сертификат IOSA получил национальный пассажирский авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).

Авиакомпания Silk Way West Airlines начала свою деятельность 19 июня 2012 года, с момента выдачи Сертификата Оператора Администрацией Гражданской Авиации Азербайджана. В настоящее время флот авиакомпании Silk Way West Airlines насчитывает четыре самолёта Вoeing 747-8F и два самолёта Вoeing 747-400F. В текущем году ожидается поставка ещё одного B747-8F, после чего парк авиакомпании вырастет до семи авиалайнеров. Поставка нового грузового «Боинга» даст возможность авиакомпании еще шире увеличить географию полетов.

Авиакомпания Silk Way West Airlines выполняет регулярные полеты в различные регионы мира – Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Америку, используя Международный аэропорт Гейдара Алиева в качестве транзитного хаба, связывающего континенты друг с другом.