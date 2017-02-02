Министр молодежи и спорта Азад Рагимов заявил, что пока неизвестны имена иностранных звезд, которые будут петь в Баку в июне этого года, в дни проведения автогонок «Формулы-1».

«Пока контракты не подписаны, ведутся переговоры. В прошлом году в дни «Формулы-1» на бульваре было организовано более 50 площадок с различными развлечениями. В этом году, возможно, развлечения будут менее масштабными, но концерты обязательно состоятся. К нам вновь приедут мировые звезды.

Что касается гонораров музыкантам, то тут суммы бывают разные. Профессионалы знают эти расценки. Кому-то мы платим 30 тысяч долларов, кому-то — 50 тысяч, кому-то — 300 тысяч, а, к примеру, Леди Гага за выступление на церемонии открытия Европейских игр-2015 заплатили более 1 миллиона», — цитирует слова министра haqqin.

В 2015 году издание Eurosport опубликовало материал, в котором утверждалось, что гонорар известной американской певицы за ее 10-минутное выступление на церемонии открытия Евроигр в Баку составил 2 млн долларов.