Россия должна объявить мобилизацию добровольцев и обеспечить их переброску на Донбасс, чтобы помочь ополчению. Об этом в эфире ток-шоу «60 минут» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В случае своего избрания президентом РФ он пообещал быстрое окончание войны на Донбассе и смену власти в Киеве.

«Чтобы помочь ополчению (нужно) объявить призыв добровольцев. Сколько болтается людей наших, которые в армии были, все эти афганцы, на Кавказе воевали. И там, на Украине, они купят нужное количество оружия. Только силовым вариантом – и на следующий год выборы президента. И я вам обещаю, через три дня после приезда в Кремль, над Украиной все закончится, будет полная тишина. Это я говорю о себе, в случае моего правления», — заявил Жириновский.