Продолжилось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении задержанных в связи с инцидентом в Бакинском поселке Нардаран Зульфугара Микаилова, Эльмана Агаева и других 10 человек.

Как сообщает АПА, на заседании под председательством судьи Зейнала Агаева выступил адвокат обвиняемого Эльхана Гасанова Рамиз Мамедов. Он отметил, что обыск в доме его подзащитного был проведен незаконно, в связи с этим протокол об обыске должен быть исключен из списка улик. По словам адвоката, глава Исполнительной власти Лянкяранского района Талех Гарашов подписал негативную характеристику об Эльхане Гасанове. Поэтому адвокат попросил вызвать Т.Гарашова в суд в качестве свидетеля.

Адвокат обвиняемого Эльмана Агаева Акиф Алиев сказал, что отмеченные в протоколе об обыске дома его подзащитного понятые также принимали участие в качестве понятых в других уголовных делах. Он попросил прекратить уголовное преследование Э.Агаева.

Адвокат обвиняемого Зульфугара Микаилова Рустам Зульфугаров также попросил прекратить уголовное преследование. Он сообщил, что в уголовном деле есть нарушения. З.Микаилов подчеркнул, что они всегда были рядом с государством и верны принципам государственности. Он сказал, что не совершал какого-либо преступления.

Выступивший на заседании адвокат Мехмана Мамедова попросил заменить меру пресечения на домашний арест. Прокурор попросил суд не удовлетворять ходатайство. Адвокаты сообщили, что в предоставленном им акте обвинения нет имен свидетелей, которые будут вызваны на процесс. Они попросили предоставить им этот список.

Процесс будет продолжен 6 февраля. Решение суда по ходатайствам будет оглашено в тот же день.