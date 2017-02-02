Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что США спасли Иран, который был «на последнем издыхании», при помощи ядерной сделки.

Как передает РИА Новости, ранее избранный президент США Дональд Трамп назвал в интервью европейским изданиям сделку с Ираном «одним из худших соглашений», которые когда-либо были заключены.

«Иран был на последнем издыхании и был готов рухнуть до того, как пришли США и дали ему спасательный трос в виде иранской сделки: 150 миллионов долларов», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

«Иран был официально предупрежден в связи с испытанием баллистической ракеты. Им следовало быть благодарными за ту ужасную сделку, которую США заключили с ними!» — говорится в другом сообщении Трампа.

Переговоры по иранскому ядерному досье начались в 2004 году, после того как западные страны обвинили Тегеран в развитии «секретной военной ядерной программы». С 2006 года переговоры с Ираном вела «шестерка» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия). В 2006-2010 годах ООН, США и Европейский союз вводили в отношении Ирана несколько пакетов санкций.