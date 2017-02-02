В МИД Белоруссии заявили, что Россия приняла решение об установлении погранзоны на границе с Белоруссией без предварительного уведомления. Об этом глава МИД республики Мария Ваньшина заявила изданию БЕЛТА.

«На данном этапе хотелось бы выделить два важных аспекта. Во-первых, вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления», — сказала она.

По ее словам «у многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе». Ваньшина подчеркнула, что это идет вразрез с договоренностями обеих стран. Представитель белорусского МИД отметила, что инициатива не исходила со стороны республики.

О введении пограничного контроля вдоль границы с Белоруссией в Брянской, Смоленской и Псковской областях стало известно 1 февраля.