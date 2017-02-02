В общежитиях в Ясамальском, Сураханском, Хатаинском, Насиминском, Сабунчинском, Низаминском, Бинагадинском и Наримановском районах Баку, а также центральных и северных регионах Азербайджана, где проживают вынужденные переселенцы, продолжается установка счетчиков, передает Тренд.

За последние несколько дней счетчики установлены в 5700 домах и квартирах вынужденных переселенцев.

АО создало центральный штаб и приступило к выполнению указа Президента Азербайджана от 23 января 2017 года.

Для своевременного завершения указанных работ создан необходимый резерв материалов и счетчиков, выделены транспортные средства для их своевременной доставки на места.

Случаи недопонимания, возникающие в связи с установкой счетчиков в зданиях, где живут вынужденные переселенцы, рассматриваются территориальными органами исполнительной власти и с участием их представителей по делам вынужденных переселенцев. Руководителям надлежащих структур ОАО «Азеришыг» даются серьезные указания по рассмотрению и решению поступающих в связи с этим жалоб и обращений.