Президент России Владимир Путин указом освободил от должностей 16 высокопоставленных чиновников МВД, МЧС и Следственного комитета России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Своих постов лишились 11 сотрудников МЧС, включая начальников Дальневосточного, Уральского, Приволжского и Северо-Кавказского региональных центров ведомства, а также двое чиновников МВД. Помимо этого, был уволен глава управления Следственного комитетат по Ханты-Мансийскому автономному округу и прокурор Ярославской области.