Группа молодых людей провела акцию протеста перед штаб-квартирой Мусават.

Как сообщает АПА, молодые люди выражали протест против выступления руководителя Центра национальной стратегической мысли Исы Гамбара на проведенном два дня назад мероприятии в Новханы.

На акции выкрикивались лозунги «Иса Гамбар символ бесчестья!», «Иса Гамбар символ неудач!», «Мы увидели руководство, мы больше не хотим безвластия!», «Ты политический труп, выкинутый на свалку истории!», «Позор!».

Полиция вывела протестующих из окрестностей штаб-квартиры Мусавата.