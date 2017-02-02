Плененный армянской армией Эльнур Гусейнзаде является уроженцем села Гуллар Бардинского района.

В интервью сайту istipress.com его мать Саида Гусейнова заявила, что после завершения военной службы Эльнур снова стал служить в армии в качестве сверхсрочника. В последний раз он был дома вчера вечером.

В то же время в Бардинском управлении Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу сообщили, что Эльнур Гусейнзаде был призван в армию в июле 2013 года и демобилизован в 2015 году.

В сообщении Минобороны Азербайджана говорится, что распространенная армянской стороной информация о том, что якобы первого февраля подразделения вооруженных сил Азербайджана совершили провокации на линии фронта и понесли потери, является ложью.

По данным министерства, никаких активных боевых столкновений на линии фронта не произошло.

Кроме того Минобороны заявило, что во время военной службы Эльнур Гусейнзаде систематически нарушал воинскую дисциплину, не выходил на службу, а впоследствии был демобилизован из рядов Вооруженных сил, и в настоящее время не состоит в Вооруженных силах Азербайджана.