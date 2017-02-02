Европарламент на сегодняшнем пленарном заседании проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима, сообщается в Twitter пресс-службы ЕП. При этом парламентарии отметили, что при выявлении каких-то нарушений Евросоюз задействует механизм по приостановке визового режима Грузии. Депутаты от Великобритании и Голландии назвали решение об отмене виз преждевременным, передает «Интерфакс».

Совет Евросоюза согласовал либерализацию визового режима для Грузии в конце декабря прошлого года. Соглашение предусматривает безвизовый режим для граждан ЕС во время поездок на территорию Грузии, чьи жители, в свою очередь, получат визовую либерализацию при поездках в ЕС на срок пребывания до 90 дней.

Ранее Европарламент также одобрил механизм приостановки безвизового режима с третьими странами, который должен снять возражения европейских критиков и застраховать государства ЕС от наплыва мигрантов. Отсутствие решения по этому вопросу было проблемой в вопросе отмены виз с Грузией и Украиной.