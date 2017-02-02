Все работы в связи с подготовкой в проведению в Баку IV Исламскими играми солидарности завершены.

Об этом в интервью журналистам заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Он отметил, что лавная задача – обеспечить участие в Исламиаде в Баку представителей всех 57 стран, поставить этот рекорд.

«Согласие на участие в Исламских играх получено от 50 стран, которые будут участвовать в соревнованиях. Остальные семь стран по тем, или иным причинам пока приехать не могут, у них также имеются финансовые проблемы, и мы стараемся оказать им поддержку и привлечь к этим Играм», — сказал Рагимов.