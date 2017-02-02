«Азербайджан из тех стран, которые, несмотря на экономические трудности, не жалеют финансовых средств для развития культуры».

Как сообщает пресс служба главы государства, об этом сегодня на церемонии открытия памятника маэстро Ниязи сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он отметил, что на сегодняшний день одним из основных направлений политики азербайджанского государства является гуманитарная сфера – культура, искусство и литература:

«За последние годы в этом направлении была проделана большая работа. В нашей стране было реконструировано более 20 театров и музеев. Азербайджан из тех стран, которые, несмотря на экономические трудности, не жалеют финансовых средств для развития культуры. Потому что это нам надо и сегодня и в будущем. Сохраняющие свою культуру государства достойны уважения, наряду с этим они добиваются больших успехов. Мы — одни из таких государств».