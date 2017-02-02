Минувшей ночью, сегодня утром и в настоящее время ОАО «Азеравтойол» расчищает от снега улицы и проспекты Баку, находящиеся на балансе структуры, в том числе, автомобильные дороги республики, сообщили в четверг в АО.

На дороги привлечена необходимая техника и живая сила ОАО.

Благодаря предпринятым мерам в Баку и на автомобильных дорогах республиканского значения не наблюдалось проблем в автотранспортном движении.

С 31 января по 2 февраля включительно на территории Азербайджана установилась нестабильная погода, шел сильный снег.