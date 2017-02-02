Помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов встретился в Эр-Рияде с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.

Как сообщает АПА, помощник президента отметил, что развитие связей между нашими дружественными и братскими странами вызывает удовлетворение.

Али Гасанов выразил благодарность за приглашение посетить Саудовскую Аравию королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду и министру культуры и информации Адилю бин Зейду ат Турейфи.