Благодаря успехам Facebook в 2016 году создателю соцсети Марку Цукербергу удалось стать пятым богатейшим человеком на планете. Соответствующими сведениями делится иностранный информационный портал Reuters.

Как отмечают источники, финансовая отчетность Facebook за 2016 года оказалась весьма успешной, что положительным образом отразилось на капитале Марка Цукерберга. В частности, к стоимости акций компании добавилось по меньшей мере 3 миллиарда долларов. В минувшем году соцсеть активно развивала мобильную рекламу, поскольку множество пользователей предпочитает заходить на Facebook со смартфонов и планшетов. Впрочем, повышение качества спонсорских объявлений наблюдалось и на компьютерах. Благодаря успешным действиям, соцсеть является второй в мире по доходам от мобильной рекламы, уступая лишь гиганту Google.

Неплохие результаты Facebook в 2016 привели к тому, что состояние Марка Цукерберга возросло до 59 миллиардов долларов. Теперь бизнесмен находится в пятерке самых богатых граждан планеты.