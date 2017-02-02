Государственная комиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан распространила заявление в связи с задержанием гражданина Азербайджана армянами на линии соприкосновения, разделяющей армянские и азербайджанские войска.

«Соответствующие международные организации были проинформированы о задержании армянскими военнослужащими в направлении села Талыш гражданина Азербайджанской Республики Гусейнзаде Эльнура Эльман оглу, 1995 года рождения, проводятся необходимые мероприятия по его освобождению.

Общественность будет дополнительно проинформирована», — сказано в заявлении.