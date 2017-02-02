В Сумгаите произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили АПА в управлении полиции города Сумгаит, автобус марки «Daewoo» (50 AD 781) насмерть сбил переходившего дорогу 85-летнего пешехода.
По факту ведется расследование.
В Сумгаите произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили АПА в управлении полиции города Сумгаит, автобус марки «Daewoo» (50 AD 781) насмерть сбил переходившего дорогу 85-летнего пешехода.
По факту ведется расследование.
Дата: 2017/02/02 18:00
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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