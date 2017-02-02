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В Сумгаите произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили АПА в управлении полиции города Сумгаит, автобус марки «Daewoo» (50 AD 781) насмерть сбил переходившего дорогу 85-летнего пешехода.

По факту ведется расследование.