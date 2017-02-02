На одном из пляжей Аргентины произошел мини-протест, когда полиция потребовала трем девушкам, отдыхавшим топлесс, одеться. Видео происшествия было опубликовано на сайте The Daily Mail.

Сообщается, что стражи порядка сделали замечание трем девушкам, которых принимали солнечные ванны топлесс. Полицейских вызвали другие отдыхающие, которых возмутил факт отсутствия одежды на женщинах.

Виновницы устроили разборки с полицейскими, мотивируя свой поступок тем, что они имеют такое же право ходить с неприкрытым верхом, как и мужчины.

Инцидент привлек внимание других отдыхающих, мнение которых разделилось. Одни поддерживали девушек, другие были категорически против, называя все «эксгибиционизмом» и требовали загорать в таком виде на нудистском пляже.

В результате девушкам пришлось удалиться из пляжа, когда правоохранители пригрозили надеть на них наручники. К месту происшествия прибыло около 6 патрульных экипажей и 20 полицейских.

Видео быстро стало вирусным и женщины Аргентины призывают к акциям протеста против ущемления их прав.

Неожиданно пострадавших поддержал мер города Никочеа, Факундо Лопес. Градоначальник признал, что существующий закон устарел и он готов его модернизировать.

«Закон устарел, я готов ее модернизировать. Просто посмотрите на комментарии в сетях отметить, чтобы понять, что нам предстоит пройти долгий путь, чтобы устранить стереотипы, связанные с мужественностью в Аргентине».

Сейчас в стране планируются марши 7 и 11 февраля и участники могут зарегистрироваться. Один из девизов митинговальщиков Буэнос-Айреса – «Наша грудь не должна попадать под цензуру»!