В Сети распространилось видео, на котором экспериментатор показывает, как можно поджечь горючий газ, скапливающийся подо льдом озера Байкал. Это не новый феномен, впервые он был объяснён ещё в 1733 году немецким естествоиспытателем Иоганном Гмелиным, доказавшим наличие подо льдом озера скапливающихся углеводородов. Однако пламя, бьющее прямо из льда, выглядит очень эффектно и сейчас.

Всё дело в том, что в толще озера находятся не только различные природные газы, но и другие углеводороды — нефть, газогидраты, битумы. В летнее время горючие газы проявляются в виде всплывающих на поверхность воды пузырьков, а в зимнее они образовывают застывшие во льдах пустоты, заполненные горючим газом.