Джонни Деппа обвинили в бесконтрольных тратах

Американский актер Джонни Депп потратил $75 млн на недвижимость и $18 млн на яхту. Об этом, согласно информации Газеты.ру, сообщает The Huffington Post со ссылкой на документы, поданные в суд бывшими менеджерами артиста.

Ранее стало известно, что экс-менеджеры Деппа подали встречный иск и заявили об бесконтрольных тратах актера.

Как утверждается, артист потратил $75 млн на 14 объектов недвижимости, включая шато во Франции, дома в районе Лос-Анджелеса и ряд островов. Еще $18 млн ушло на элитную яхту.

По словам бывших менеджеров Деппа, миллионы были потрачены на покупку и содержание 45 люксовых транспортных средств, на коллекцию предметов искусства.

Кроме того, по имеющимся данным, Депп потратил более $3 млн на то, чтобы запустить в воздух прах писателя Хантера Томпсона из специальной пушки. Из документов также следует, что Депп тратил $30 тыс. в месяц на вино.