Несколько дней назад в нашем издании выходила статья о Ягубе Гусейнове, который никак не может добиться права занимать свой собственный земельный участок, на который у него имеется пакет документов, согласно которым решения всех судов были вынесены в его пользу. Тем не менее, дело застыло на так называемой «мертвой точке», что вынудило Ягуба выставить в Ютуб официальное обращение к Главе осударства Ильхаму Алиеву с просьбой лично разобраться в этой непростой истории.

Статья, вышедшая в Minval.az, наделала много шума, и сегодня мы выслушали представителя противоборствующей стороны Самира Ягубова, который заявил, правда, как раз-таки, не на стороне Ягуба, и представил свою версию происходящего.

— Все началось с Вели Мусаева — человека, у которого Ягуб Гусейнов якобы купил участок земли, который на самом деле принадлежит семье Зейналовых. Этот Вели Мусаев, работник метрополитена, за 5 лет судебных разбирательств ни разу не присутствовал ни на одном заседании суда и ни разу не дал показаний.

Хочу отметить, что земельный участок, о котором идет речь, с начала 60-х годов состоял на балансе Железнодорожного управления АР. По законам Азербайджана, земельные участки выделялись исключительно работникам железной дороги (за стаж и прочие трудовые заслуги). В 1979 году машинисту Зейналову Алиаге Ибад оглу был выделен земельный участок 12,5 соток, который использовался владельцем и членами его семьи в рамках назначения. В 1994 году А.И Зейналов умер, и после его смерти участком пользуются члены его семьи, в частности Манафова З.И – его дочь. Отмечу также, что в 1979 году одновременно выдается земельный участок и сыну Алиаги Зейналова – Азеру Зейналову, после смерти которого в 1991 году участком пользуются члены его семьи (док. прилагаются). Эти два участка земли находятся рядом друг с другом и ограждены друг от друга забором (располагаются в 30 метрах от железной дороги – в окружении участков соседей-железнодорожников). На участке Азера Зейналова был построен дом на палах (так как по закону фундаментальные строения на этой территории запрещены), а на участке Алиаги Зейналова были посажены деревья и прочие растения, участок использовался под сад и огород – по назначению.

Все началось осенью 2006 года, когда дачники с частков переезжают в город. На телефон Манафовой поступает звонок от соседа, который рассказал, что ее огород неизвестные люди засыпают мусором и непригодной землей из грузовиков. Выяснилось, что это сделал тот самый Вели Мусаев. Мы потребовали у него объяснений, и он предъявил нам справку из метрополитена, указывающую на то, что этот земельный участок «принадлежит ему» . Мы ознакомились с содержанием этого документа и выяснилось, что ему действительно выделялся какой-то участок в 1994 году, но не по этому адресу. Мы попытались объяснить ему, что это территория Железнодорожного Управления, и к метрополитену (благо, это совершенно отдельное учреждение) она не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, Мусаев продолжал настаивать на своей «правоте». Мы выяснили местонахождение архива, где хранятся документы, имеющиее отношение к метрополитену, и я, придя туда, рассказал о происшедшем и попросил помочь выяснить правду, а также выяснить подлинность документа, которым апеллировал В. Мусаев. Через два дня получаю ответ из архива: на имя В. Мусаева Никакого Земельного Участка не выделялось, и скорее всего, представляемый им документ – подделка. Забегая вперед, хочу отметить, что впоследствии «купчая» на имя В. Мусаева была выдана ему на основании не этой липовой справки, якобы выданной ему Метрополитеном, а на основании других поддельных документов.

После разоблачения В. Мусаев исчез и долгое время – несмотря на наши попытки связаться с ним – избегал встреч.

В 2009-м году, когда стали демонтировать железную дорогу с целью прокладки автотрассы, все земельные участки, которые находились на баллансе Управления Железной Дороги, были сняты с баланса, и все соседи-железнодорожники, в том числе и З. Манафова, которая является пользователем земельного участка в течении последних 36 лет, построила забор – во избежание в будущем инцидентов с мошенниками, подобными В. Мусаеву.

Кроме того в последствии, согласно Указу Президента Азербайджана И. Алиева 9 марта 2011 года (док. прилагается) земельный участок Манафовой, как и все участки соседей-железнодорожников были взяты на учет Исполнительной властью Хазарского района. Тогда-то и появился Ягуб Гусейнов, который попытался выствить себя жертвой коррупционных махинаций.

В осенью 2009 году на участок З. Манафовой начинается нашествие маклеров, приводящих клиентов. Из-за этого нашествия мы вынуждены были написать на заборе мой номер телефона и слово «SATILMIR». Параллельно я начинаю поиски В. Мусаева, хотя после нашего с ним разбирательства прошло более трех лет. Мне удалось связаться с ним по городскому телефону, но говорил со мной не он, а его супруга. После неприятного разговора я настаиваю на встрече с Вели в Наримановском парке. На встречу приходят трое: Ягуб Гусейнов, мужчина средних лет, представляющийся как Хаджи (и который говорит, что купил эту землю!) и еще какой-то мужчина лет 55-ти (имя не помню). Эти люди снова представили мне тот самый фиктивный документ от Метрополитена, который был признан сотрудниками архива недействительным. После этой встречи я обратился в полицию Хазарского района. Эти люди тоже пришли в полицию и снова предъявили в качестве «доказательства» этот «документ». Но на их претензии полиция ответила отказом, так как сотрудники этого отделения прекрасно знают всех соседей, и бумага, предъявленная ими, не имеет никакого отношения к нашему участку.

После этого эта кампания исчезает на три года. А потом снова появляется Ягуб Гусейнов – уже с купчей. И у нас не остается другого выхода, кроме как обратиться в суд.

А вот с этого момента хочется поподробнее поведать о том, как все происходило.

Я. Гусейнов в интервью вашему изданию сказал, что судья К. Алиева нам «сразу же отказала». А какова правда? После подачи нами заявления в суд по Экономическим преступлениям №2, которое было составлено на имя судьи К. Абиевой, начался процесс подготовки к суду. Но каково было наше удивление, когда мы получили уведомление из суда, о том что якобы «мы сами отказываемся от своего заявления»! (док. прилагается). Мы не подавали такого заявления! Зачем нам его подавать, если мы сами обратились в суд? А, тем не менее, в интервью вашему изданию Я. Гусейнов апеллирует тем фактом, что К. Абиева «отказалась от ведения дела, потому что обвинения противоборствующей стороны были необоснованы».

После «сюрпризного» для нас решения судьи К. Абиевой, мы еще раз обратились в ту же инстенцию (Экономический суд №2), и на этот раз дело должна была рассматривать судья И. Байрамова. После сбора соответствующих документов и запросов, выявляется новость, которая нас всех просто шокировала: оказалось, что купчая, выданная на имя В. Мусаева, а позже переоформленная на имя Я. Гусейнова была сфабрикована не на основании того самого «документа» от Метрополитена, а на основании уже нового «сюрприза» — распоряжения Главы Исполнительной Власти Баку от 1992 года (№1977) о выделении земельного участка размером в 12 соток гражданину В. Мусаеву (док. прилагается).

После того как выявились новые факты фальсификации госдокументов и их незаконного использования, судья И. Байрамова – несмотря на наше ожидание того, что заявлению будет дан ход – не провела ни одного судебного заседания, и приняла абсурдное решение об отказе нам (док. прилагается). Вместо того, чтобы исполнить свою работу судьи и расследовать подозрительные факты, судья оправдывает свое решение тем, что З.Манафова не предъявила суду документов о выделении земельного участка ее отцу А. Зейналову, хотя все архивные материалы были нами представлены (док. прилагается).

Вопрос почему же все судьи шарахаются от этого дела и не проводят ни одного суда, сразу же отказывая нам в расследовании?

Собственно причина отказов судов нам теперь понятна. Если будет расследование этого дела фальшивых купчих, то будут разоблачены крупные чиновники городского бюро технической инвентаризации (БТИ), которые торгуют направо и налево фальшивыми документами. Скажите, какой судья найдет в себе смелость пойти на такое громкое разоблачение? Когда в нашей стране наказывали хоть одного чиновника БТИ, выдавшего фальшивый документ? Понес ли хоть один мошенник из этого ведомства заслуженное наказание? НЕТ.

Итак, после выявления фактов фальшивых документов, которыми апеллирует Я. Гусейнов, 77-летняя З. Манафова решет идти до конца. Что касается меня, то это уже вопрос принципа. Никому не показалось странным, что Я. Гусейнов, продемонстрировав фотосессию своей купчей оставил скрытыми документы – основу для купчей купленной им в БТИ?

А причина вот в чем: В ответ на запрос, посланный нами в Нацархив и Архив ИВ г. Баку приходит ожидаемый ответ: «О выдаче земельного участка В. Мусаеву под номером 1977 нет никакой информации» (док. прилагается).

Собрав все доказательства, мы обращаемся в апелляционный суд, который проходит под председательством судьм С. Гусейнова. На первом же процессе мы ставим требование обеспечить предоставление суду оригиналов документов, ставших основой для получения купчей В. Мусаевым. Но почему-то в БТИ нам показывают не оригинал документа, а ксерокопию с печатью «идентично оригиналу», и при этом заявляют «этого достаточно».

Судья С. Гусейнов переходит к контракту и начинает расследование документов З. Манафовой, посылая запросы в Управление Железной дороги. Мы были в шоке, несмотря на то, что документы о выдлении участка, архивно подтвержденные самим же Управлением железной дороги – с подписью и печатью были предъявлены нами суду. И в ответ на запрос С. Гусейнова вдруг приходит ответ, что Алиаге Зейналову участок…. не выделялся! (док. прилагается).

В связи с фактом дачи ложной информации суду мне пришлось пожаловаться Г. Назирову – первому заму управления. Узнав о содеянном, Г. Назиров потребовал объснения у начальника юридического отдела, который обосновал дачу ложной информации очередным абсурдом (цитирую): «А что я могу сделать? С. Гусейнов – уважаемый судья и он, послав нам запросы, сам же и заказывает ответы!»

После этого разоблачения в суде вынужденно исправляют ситуацию, и на повторный запрос дают ответ, что на самом деле А. Зейналов был работником Железной Дороги, и ему в 1979 году была выделена земля по соответствующему адресу (док. прилагается). Но и на этот раз не обошлось без подтасовки: аккуратно приписывается следующая ложная информация: якобы выделенный участок 12,5 соток располагается впритык к железнодорожной полосе (24 метра).

Поясню, о каких 24 метрах идет речь: хотя с 1979 года и по сей день выделенный земельный участок никто не перекраивал ни на метр, и все это время участок находился в законных пределах (30 метров) от железной дороги, плюс участки соседей-железнодорожников по сей день находятся за участком А. Зейналова на расстоянии 100-150 м от жд.

А дело вот в чем (док. прилагается): суду с нашей стороны был предъявлен документ (решение Кабинета Министров №33 от 23 февраля 2005 года), где ясно указано, что 24 метра не предназначены под участки, выделенные гражданам под огород и дачу, а предназначены для технических работ, обеспечивающих безопасность прохода поездов. А земли, выделенные для граждан, должны находиться в пределах 100 метров от железной дороги, где и находится участок, выделенный А.Г. Зейналову.

Так что же получается? Чтобы обеспечить безопасность некоторым чиновникам, занимающимся продажами липовых купчих направо и налево, судьи идут даже на то, что переворачивают указы Кабмина как хотят?

Может быть, именно этим беспределом и «тапшем крутого чиновника» и был недоволен Я. Гусейнов? Но не думаю, потому что в тот момент он был рад тому факту, что люди, нарисовавшие ему «купчую», сегодня тщательно оберегают от правосудия и ответствености свою спину, а значит по иронии судьбы и спину самого Я. Гусейнова. Им это удалось, ничего не скажешь!

Судья – после мучтельного для него процесса, длившегося 5 месяцев, отказался расследовать дело о выдаче купчей на основании отсутствующих и фальсифицированных документов, принял решение о том, что земля, выделенная А.И. Зейналову и земля, выданная В. Мусаеву – соверщенно не касаются друг друга, так как это разные участки. А наши доказательства якобы не обоснованы. Абсурд!

И вот мы дошли до Верховного суда.

В жалобе в Верховный суд были предъявлены нами все доказательства произвола и умышленного обхода улик, выявленных нами за последние несколько лет разбирательств. По этой причине – рассмотрев жалобы и убедившись в незаконности принятых решений нижестоящих судебных инстанций, судья Верховного суда Н. Расулбекова анулирует решения этих инстанций. А так же в будущем, если со стороны Я. Гусейнова будут предприняты попытки каких-либо претензий в отношении земельного участка З. Манафовой, то последняя имеет право на обращение в соответствующие органы с жалобой (документ прилагается). Так как права Манафовой в использовании земельного участка были были признаны Верховным судом, нас это решение устраивало, и нам не было интересно уже, на какие махинации пошли М. Велиев и Я. Гусейнов, чтобы заполучить купчую, а так же нам было дано законное право обращения в суд по Гражданскому процессульному Кодексу.

Какую же информацию Я. Гусейнов выдал вашему изданию? Почему он пытается выставить себя жертвой?

В статье Я. Гусейнов заявил, что я его обвинял в том, что он якобы «избил пожилую женщину и порвал ее документы». Так вот, такого не было. Я никогда такого не говорил. Скорее всего, он высказывает свое неосознанное желание, не иначе! Скорее всего, когда Я. Гусейнов и В. Мусаев планировали разбогатеть за счет чужой земли, они были уверены, что смогут отобрать, фальсифицировать документы и даже избить! Ведь женщина, о которой идет речь – пожилая, с которой так легко справиться. И вдруг на их пути встал я. И не только потому, что Манафова – моя родственница, но еще и потому что если этих мошенников не остановить, то завтра их ряды будут пополняться, а этого никак нельзя допустить.

После решения, вынесенного Верховным Судом, Я. Гусейнов от безысходности переходит на следующее беззаконное действие: он ловит момент, когда на даче никого нет, разрушает ворота и часть стены. После этого мы снова обращаемся в суд с просьбой поставить арест на земельный участок, так как Я. Гусейнов не признает решения Верховного суда и занимается самопроизволом, разрушает ворота и стену с целью продать участок и замести следы.

После этого начинаются долгие процессы о принятии решения по аресту. И нам приходится заново предъявлять доказательства по поводу фальсификации документов, предоставляемых Я. Гусейновым суду. Но каждый раз, когда судьи доходят до правды и требуют предъявить суду оригиналы, послужившие поводом для получения купчей на имя В. Мусаева, Я. Гусейнов устраивал истерики в зале суда и писал жалобы.

В ответ на наши действия Я.Гусейнов пишет заявление в Хазарский районный суд с требованием снести за счет Самира Ягубова (то есть меня) стену и ворота, и предоставить беспрепятственные условия для использования им земельного участка. Мы подаем встречный иск о недействительности документов, послуживших поводом для получения купчей.

Вот тут события начинают меняться. Суд проходит под председательством судьи Р. Гасанова, который ставит арест на земельный участок. И самое главное: так как в течении 5 лет — несмотря на запросы десятков судов десятками инстанций не предъявлялись оригиналы документов, судья объявил решение: осмотреть оригиналы документов, являющихся поводом для получения купчей на имя В. Мусаева, на месте. В результате проверки в архиве здания БТИ в папке, содержащей материалы оригиналов документов на имя В. Мусаева обнаруживается один-единственный листок, фиктивный ордер от 30 ноября 1992 года на имя В. Мусаева – без номера, и без даты выдачи. На вопрос судьи, где остальные документы, которые вы активно посылали в течении последних 5 лет во все судебные инстанции (распоряжение ИВ от 1992 года), список имен и фамилий граждан, которым выделены земельные участки, и, наконец, оригинал – план чертежа, подтверждающий местонахождение выделенного участка) ответ представителя БТИ Алиевой Г.Г был настолько шокирующим, что не мог вызвать никаких более эмоций, кроме брезгливой улыбки: «Я не могу представить эти документы, они в другой папке. Дело в том, что у нас произошли изменения и некоторые сотрудники были уволены, и архивные материалы перепутались (!!!)». После чего Алиева Г. обещала прийти на следующее заседание суда и предоставить эти материалы. Это лишний раз доказывает плачевное состояние госучреждения, запутавшегося в коррупционной паутине.

Вроде бы победа, разоблачение и позор «честного налогоплательщика», коим пытался представить себя вашему изданию Я. Гусейнов. И полное фиаско коррупионеров, сидящих в БТИ. Но нет. Коррупционная машина по-прежнему продолжает работать, и суд положительно относится к иску Я. Гусейнова (хоть и частично), и дает ему зеленый свет для дальнейших мошенничеств.

Мы подаем в Апелляционный суд, судья Э. Гасанов, изучив материалы дела,и в очередной раз не дождавшись от БТИ, а так же от Я. Гусейнова предоставления суду оригиналов, понимает, что таковых в природе не существует, аннулирует решение Хазарского районного суда о снесении за свой счет забора на участке З. Мусаевой (док. прилагается).

Длаее: Верховный суд оставляет в силе решение апелляционного суда, не приняв жалобы Я. Гусейнова.

Почему же сегодня Я. Гусейнов плачется в жилетку о коррупции. Не сам ли он сделал себя жертвой коррупционной системы? Он говорит, что судится с банками из-за кредитов? А, может быть, он не по назначению потратил эти банковские деньги, подкупив судей на начальных инстанциях, и именно поэтому суды покрывали его подложные документы?

Но и после решения решения Верховного суда подает жалобу в полицию Хазарского района и в Прокуратуру Хазарского района с просьбой открыть уголовное дело на меня. Но ознакомившись с делом и проведя расследование следователь – полковник-лейтенант Юсиф Алиев официально отклонил просьбу Ягуба Гусейнова, обосновав это в рамках закона (док. прилагается). Этим и обясняется заявление Я. Гусейнова вашему изданию, якобы меня «тапшанул высокий чиновник».

Ярость Я. Гусейнова становится еще больше, и он требует уже от Прокурора Хазарского района Ф. Алескерова принять меры. На что Ф. Алескеров отвечает положительно и принимает очень объективное и справедливое решение: он назначает осмотр земельного участка и территории на месте, посылает туда представителей ИВ Хазарского района и поручает контроль следователю. Отмечу, что это был первый официальный осмотр участка в присутствии официальных лиц, прекрасно знающих эту местность долгие годы, а также имена и фамилии лиц, проживающих на этой территории.

Итог осмотра разнес в пух и прах надежды Я. Гусейнова (док. прилагается).

Было доказано, что данный участок земли на самом деле был выделен железнодорожнику А.И. Зейналову, и на протяжении долгих лет использовался его дечерью З. Манафовой. Кроме того, участок находится в окружении участка железнодорожников и на данной территории никогда не было земель, выделенных ИВ г. Баку с адресом 2239 V (как было указано в документах, предъявленных вашей редакции Я. Гусейновым).

Кстати, ни один из соседей З. Манафовой никогда в лицо не видел и даже не слышал о В. Мусаеве и Я. Гусейнове.

Я прилагаю к данному интервью соответствующие официальные документы, которых нет и никогда не было у Я. Гусейнова. И заявляю, что не остановлюсь ни перед чем, и добьюсь наказания мошенников, которые настолько уверены в себе, что обращаются за помощью к Президенту страны, умышленно исказив информацию и клевеща на людей, достойно выполняющих свою работу.

В свою очередь, хочу так же обратиться к Президенту Азербайджана господину И. Алиеву не оставлять без внимания эту позорную для нашей страны историю, и убедительно прошу дать распоряжение соответствубщим органам провести тщательное расследование и наказать тех, кто использует свое служебное положение с целью обогащения за счет взяток и продажи фальсифицированных документов.

P.S: История обрастает фактами, как снежный ком. В принципе, не удивительно: если вовремя не вылечить болезнь, а глушить симптомы, человек либо становится хроником-инвалидом, либо умирает. С системами происходит тоже самое: если вовремя не ампутировать то, что отгнило, гангрена убьет весь организм. По сути, и С. Ягубов, и Я. Гусейнов на самом деле жертвы преступного и могущественного чиновничьего синдиката. Мы искренне надеемся на то, что Глава государства своим особым распоряжением проведет тщательное расследование, справедливость будет восстановлена, и виновные, «благодаря» которым происходит подобный беспредел, будут наказаны.

Яна Мадатова