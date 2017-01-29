Президент Франции Франсуа Олланд в субботу в первом телефонном разговоре Дональдом Трампом после его вступления в должность президента США заявил о намерении развивать отношения с Россией по всем направлениям, подчеркнув, что антироссийские санкции могут быть сняты только после выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Елисейский дворец.

«Что касается России, глава государства (Олланд) подтвердил свое стремление далее развивать и углублять диалог по всем вопросам. Он подчеркнул, что санкции, связанные с ситуацией на Украине, могут быть сняты только после урегулирования на востоке страны путем полной реализации минских соглашений», — сказано в коммюнике администрации Олланда.