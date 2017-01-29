Руководство компании Google разослало сообщение своим сотрудникам, находящимся в заграничных командировках, с призывом срочно вернуться в США после подписания президентом Дональдом Трампом указа об ужесточении правил въезда в страну, передает газета.ру со ссылкой на Bloomberg.

«Больно видеть цену, которую приходится платить за этот указ лично нашим коллегам», — заявил генеральный директор Google Сундар Пичаи.

Компания рекомендовала всем свои работникам, которые находятся за рубежом, обратиться к подразделениям Google, отвечающим за безопасность, поездки и иммиграцию.