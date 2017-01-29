Пользователи соцсетей возмущены инцидентом на пляже в Санта Тересита в Аргентине — толпа окружила детеныша дельфина, которого вынесло на мель, и замучила его до смерти вместо того, чтобы помочь животному вернуться в воду.

Как передает РИА Новости, в соцсетях появились фотографии и видеозаписи, на которых видно, как люди сначала гладят дельфина, лежащего на отмели, а затем и вовсе поднимают его над головой и фотографируются с ним.

«Его можно было вернуть в воду, вообще-то он еще дышал. Но все стали фотографировать и гладить его. Говорили, что он уже умер», — рассказал один из очевидцев телеканалу C5N.

Этот инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях. Пользователи Twitter возмущены тем, что отдыхающие на пляже люди дали дельфиненку погибнуть ради фотографии.

Ситуацию также прокомментировала общественная организация The Wildlife Foundation Argentina, которая занимается охраной окружающей среды.

«Если вы видите на пляже животное, не надо фотографировать. Такие ситуации могут привести к его гибели», — говорится в сообщении организации в Twitter.