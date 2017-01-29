Старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия присоединилась к протестам против строительства нефтепровода Dakota Access, сообщает Газета.ру со ссылкой на Daily Mail.

18-летняя дочь Обамы, будущая студентка Гарвардского университета, побывала на ежегодном кинофестивале «Сандэнс» в Юте, где вместе примерно с сотней других участников акции протестовала против подписанных президентом США Дональдом Трампом указов о возобновлении строительства трубопровода.

24 января Дональд Трамп подписал распоряжения о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL, против постройки которых выступал Барак Обама.

Протестующие опасаются, что строительство нефтепровода в том числе на территории резервации может привести к ухудшению качества питьевой воды, загрязнению окружающей среды и осквернению индейских территорий.