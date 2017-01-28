Россия рассматривает Армению как ключевого союзника в Закавказье.

Как передает РИА Новости, об этом заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на встрече с министром обороны Армении Вигеном Саргсяном.

«За это время в республике созданы вооруженные силы, способные эффективно противостоять существующим угрозам военной безопасности в регионе и на высоком уровне обеспечить обороноспособность и защиту Армении. Рассматриваем Армению в качестве своего союзника и ключевого партнера в Закавказье», — сказал Цаликов.

В.Саргсян поблагодарил российскую делегацию за то, что она прибыла на празднование.

«Для нас это очень важно. И я очень надеюсь, что те договоренности, которые были достигнуты, то, что зафиксировано у нас в протоколе и в плане на 2017 год, мы начнем своевременно выполнять», — сказал В.Саргсян.

«Задач много, и как мы договаривались с Сергеем Кужугетовичем (Шойгу), подписанный план действий рассматриваем как программу минимум, и надеемся, что сможем сделать гораздо больше», — заключил он.

Цаликов назвал успешным сотрудничество с Арменией как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

«Мы успешно сотрудничаем как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего ОДКБ, и выполняем все намеченные нами планы. Высокий уровень взаимодействия по линии военных ведомств позволяет оперативно решать текущие задачи сотрудничества и своевременно реагировать на происходящие в регионе изменения», — сказал Цаликов.

«На территории Армении успешно функционирует 102-я российская военная база, которая служит гарантом региональной безопасности. Это еще один показатель уровня наших союзнических отношений», — подчеркнул первый замминистра.

«Сегодня у нас есть возможность обсудить актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества», — добавил первый замглавы Минобороны РФ.

Министр обороны Армении рассказал, что Вооруженные силы страны активно готовятся к совместным учениям, в том числе «Взаимодействие-2017». Также он сообщил, что Армения примет участие в Московской международной конференции по безопасности, Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» и Армейских международных играх.