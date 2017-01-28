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Российские власти готовы принять авиаконструкторов украинского государственного предприятия «Антонов», заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Об этом он сказал в ходе посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества в субботу, 28 января, передает ТАСС.

«Мы ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, создававших «Ан». Готовы их принять и всем обеспечить, чтобы не умерла школа Антонова», — отметил заместитель председателя правительства.

Украинский авиаконцерн в 2016 году не выпустил ни одного нового самолета. Такая ситуация сложилась из-за разрыва кооперационных связей с Россией, в результате которого «Антонов» перестал получать российские комплектующие. Сейчас руководство предприятия занимается поиском альтернативных поставщиков.

В ноябре того же года предприятие лишилось своего генерального конструктора Дмитрия Кивы. Как писал портал fdlx.com, он уволился и переехал из Киева в Баку, где планирует заниматься созданием самолетов для Азербайджана. «Мою должность в «Антонове» просто упразднили… По моим сведениям, сделано это было по указанию «высокого начальства». Так что другого выхода у меня просто не было», — пояснял Кива.

Кроме того, в январе 2016-го появлялись сообщения о ликвидации авиаконцерна в связи с его передачей в состав «Укроборонпрома», однако предприятие опровергало эту информацию. Как заявляли в «Антонове», речь шла о реорганизации.