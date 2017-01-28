Американские эксперты по этике в работе президента США обратили внимание на то, что американский лидер Дональд Трамп ввел миграционные санкции против семи мусульманских стран, ни в одной из которых у него нет бизнес-проектов, сообщает Газета.ру со ссылкой на National Public Radio.

Вместе с тем Трамп имеет значительные коммерческие интересы в Турции, Азербайджане, Индонезии, ОАЭ и Саудовской Аравии. Также его дочь Иванка еще в 2015 году говорила о широких предпринимательских возможностях в Катаре.

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту Каира запретили посадку на борт самолета в США пяти гражданам Ирака, а также одному гражданину Йемена. Решение было принято после подписания Трампом указа о запрете на въезд в страну гражданам из семи стран.