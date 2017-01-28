Указ президента США Дональда Трампа о въезде граждан из мусульманских стран может помешать иранскому режиссеру Асгару Фархади поехать на церемонию вручения премии «Оскар» в США, передает РИА Новости со ссылкой на Independent.

Ранее иранская актриса Таране Алидусти, исполнившая главную роль в «Коммивояжере», отказалась ехать на церемонию вручения наград в знак протеста против указов Трампа по иммиграции.

Церемония вручения наград премии «Оскар» состоится в Голливуде 26 февраля. Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. Фильм иранский «Коммивояжер» Асгара Фархади вошел в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке».

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. По данным Рейтер, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.