Турция намерена сотрудничать с Великобританией в разработке собственного истребителя, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передает агентство Анадолу.

«Мы будем работать совместно с Великобританией над созданием нового военного самолета. Чуть ранее мы подписали соглашение о создании национального истребителя, согласно которому над этим будут работать турецкие и британские компании. Кроме этого, наши службы безопасности будут работать совместно над укреплением обеспечения безопасности в аэропортах, и в течение 2017 года буду проводиться учения по этому поводу», — заявил Йылдырым на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая находится с визитом в Турции .