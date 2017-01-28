В Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который передвигался на автомобиле «ВАЗ-21043» с похищенным двигателем.

Как передают российские СМИ, согласно полученным данным, госавтоинспекторы остановили на КПП «Аляска-10» 33-летнего жителя республики, когда тот направлялся в Махачкалу.

Проверка по базам данным установила, что двигатель автомобиля числится в международном розыске, его похитили в октябре 2015 года в Азербайджане, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.

В результате водителя с автомобилем, а также собранный материал отправили в отделение полиции по Советскому району Махачкалы. Там специалисты проведут дальнейшую проверку.