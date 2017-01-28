Боевые действия не могут привести к решению карабахского конфликта, заявил президент Армении Серж Саргсян.

«Какие-либо военные действия, более того, новая война не могут привести к решению карабахского конфликта. Новая война станет новой, тяжелой составляющей и без того сложной проблемы, а не ее решением», — сказал С.Саргсян в своем выступлении по случаю 25-летия армянской армии.

По его словам, апрельские боевые действия 2016 года «лишний раз доказали, что путь применения силы или угрозы силой — трагический и тупиковый».