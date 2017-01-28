Национальные банки России и Турции Сбербанк и Denizbank намерены внедрить систему рублевой оплаты в сельскохозяйственном и туристическом секторах, сообщил в субботу генеральный директор Denizbank Хакан Атеш.

Как передает РИА Новости, выступая на первом российском саммите World Tourism Forum в Москве, представитель турецкого бизнеса подчеркнул, что отношения между банками России и Турции способствуют развитию партнёрства между странами.

«Мы предлагаем российским туристам различного рода туристический сервис и услуги. Мы благодарим Сбербанк за то, что он при оплате и денежных переводах не берет никакую комиссию», — сказал он.

Атеш доложил, что в настоящее время некоторые туроператоры готовы предоставить свои услуги российским туристам, которые будут оплачиваться не в лирах, а в российских рублях. По его информации, некоторые отели также будут предоставлять такую услугу. Сейчас ведётся работа в этом направлении по оформлению турпакетов с авиакомпанией Atlas.

«Кроме того, ведутся переговоры между двумя национальными банками Сбербанком и Denizbank по поводу внедрения системы оплаты в рублях в сельскохозяйственном и туристическом секторах. Теперь российские туристы в Турции получат возможность проводить все необходимые операции в банках, в банкоматах и иметь дело с персоналом, который будет принимать российские рубли в качестве оплаты», — сообщил Атеш.

«Российские туристы будут чувствовать себя в Турции как дома, будут иметь возможность говорить на родном языке и оплачивать услуги национальной валютой. Прибавим к этому тёплое море, шикарные пляжи, хорошую экологию и природу», — резюмировал он.