Я буду работать с правительствами Армении и Азербайджана для нахождения мирного, долгосрочного решения, которое позволит обеспечить стабильность и процветание в регионе.

Как сообщает АПА, об этом в ходе слушаний в Комитете Сената по верхним сношениям заявил кандидат на пост Госсекретаря США Рекс Тиллерсон.

Сенатор Эдвард Маркей, активный сторонник развития отношений между США и Арменией, задал ряд вопросов о роли Америки в регионе.

По мнению Тиллерсона, первым шагом для установления мира в регионе необходимо достигнуть доверия и гарантий, чтобы соглашения между сторонами соблюдались.

На вопрос о том, что сделают США, чтобы снять блокаду Армении со стороны Турции, Тиллерсон отметил, что намерен поддерживать нормализацию дипломатических, экономических отношений между Арменией и Турцией. Он также добавил, что «обеспечит защиту религиозных меньшинств и их прав собственности, в том числе армянской общины в Турции».

Тиллерсон заверил, что он стремится к укреплению отношений между США и Арменией, в том числе в экономическом плане, так как в интересах США содействовать взаимовыгодной торговле.

Тиллерсон также признал «вызовы, стоящие перед Арменией в связи с притоком беженцев» и заявил о планах «обеспечить оказание экономически эффективной помощи Армении в рамках более широкой стратегии по решению вопроса сирийских беженцев и защиты интересов национальной безопасности США».