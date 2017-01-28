Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили урегулирование сирийского кризиса и ситуацию на Кипре, передает ТАСС.

«Мы хотим реализовать иную концепцию отношений с международной коалицией. Ситуация в Сирии и Ираке для нас очень важна. Сегодня мы обсудили переговорные процессы в Астане и Женеве (по сирийскому урегулированию. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

Глава государства выразил удовлетворенность итогами сотрудничества Лондона и Анкары по кипрскому урегулированию, добавив, что разведывательные и оборонные ведомства двух стран проведут совместную работу.

По словам Эрдогана, Британия и Турция «поставили цель довести обоюдный торговый оборот с $15,6 до $20 млрд».

Мэй подтвердила намерение двух стран усилить сотрудничество.

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить условия для мира в Сирии. Мы усилим сотрудничество в сферах обороны, образования и обмена информацией, а усиление отношений в торговой сфере — в интересах обеих стран», — подчеркнула она.