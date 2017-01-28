В аэропорту Каира запретили посадку на борт самолета в США пяти гражданам Ирака, а также одному гражданину Йемена, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что данное решение было принято после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о запрете на въезд в страну гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Отмечается, что пассажиров остановили во время пересадки в Каире, после чего перенаправили на рейсы в их родные страны, несмотря на наличие действительных виз.