За два дня до этого министр внутренних дел Калифорнии официально разрешил начать процедуру сбора подписей за так называемый Calexit. Если удастся собрать необходимое количество подписей, то в ноябре 2018 года жители Калифорнии проведут референдум об отмене ряда положений местной конституции, касающихся фраз о штате как «неотъемлемой части США» и конституции США как «основного закона страны», сообщает DW.

Сам референдум об отделении от США запланировали на весну 2019 года. Явка для его успеха должна составлять не менее половины избирателей, зарегистрированных в штате. Калифорния выйдет из состава США, если 55% участников голосования выскажутся за выход из США.

В Калифорнии на выборах президента поддержали Хиллари Клинтон — за нее отдали голоса 61,5% пришедших на выборы калифорнийцев.

Калифорния — самый крупный американский штат по количеству населения (более 39 млн жителей).