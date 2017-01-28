Председатель Центрального банка Эльман Рустамов выразил отношение к слухам о возможном повышении курса доллара до 2,5 манатов.

Как передает Fins.az со ссылкой на unical.org, глава центробанка отметил, что соотношение маната к доллару сегодня определяется плавающим курсом.

«Я не прогнозирую рост курса доллара до 2,5 манатов. Распространяемая информация не соответствует действительности. Не думаю, что доллар будет стоить 2,5 маната», — сказал Рустамов.

Эльман Рустамов отметил, что курс доллара сегодня растет не только по отношению к манату, но и по отношению и другим иностранным валютам.