По поручению президента Ильхама Алиева в ближайшем будущем на территории села Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района планируется строительство нового поселка.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета Али Гасанов в ходе обсуждений в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев вопроса восстановления села Джоджуг Мерджанлы.

По его словам, на этой территории будут размещены 150-200 семей: «Люди, которые будут переселены туда, должны сеять, землю, заниматься животноводством и обеспечивать себя».