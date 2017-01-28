В Азербайджане с полудня 27 января установилась нестабильная погода, идет мокрый снег и снег, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 1-6 мм, на Большом Кавказе — 2-24 мм, Малом Кавказе — 8-14 мм, Нахчыванской АР – 3-6 мм, Лянкяран-Астаринской зоне – 1-12 мм, центральных низменных районах – 1-10 мм, Гянджа-Газахской зоне – 1-5 мм.

Высота снежного покрова в Сарыбаше составила 74 сантиметра, Агдере – 68, Шеки – 30, Шахбузе – 27, Гедабее – 22, Дашкесане, Габале, Огузе, Исмаилы – 20, Шаруре – 19, Загатале, Халтане -14, Алтыагадже, Гёйгёле – 10, Балакене – девять, Гусары – восемь, Нахчыване, Рварудде – семь, Барде, Тертере – шесть, Гяндже, Губе, Гекчае — пять, Бейлагане, Шамахе, Лерике, Ордубаде – четыре, Баку, Шамкирре, Шахдаге, Агсу, Ярдымлы – три, Гётепе, Товузе – два, Агстафе, Агдаме, Хачмазе, Билясуваре, Имишли, Евлахе – один сантиметр, в горных районах Губы – 3-21 сантиметр.